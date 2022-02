Moviola MN – Impercettibile il tocco di Jesus. Anguissa rischia il rosso e Osimhen chiede un rigore

Il Napoli ha conquistato l’1-1 in terra catalana contro il Barcellona, in una partita con molti episodi da moviola. Analizziamo la direzione dell’arbitro Kovacs:

Minuto 9: manca un giallo ad Eric Garcia

Dopo 9 minuti Eric Garcia entra completamente fuori tempo su Zielinski dopo essersi allungato il pallone e travolge il suo avversario. L’arbitro gli risparmia un cartellino che sarebbe stato più che giusto.

Minuto 29: segna il Napoli, c’è un check del VAR

Alla mezz’ora gli azzurri passano in vantaggio con la bella combinazione tra Zielinski ed Elmas, con rete da parte del 20 polacco. Dopo la rete c’è un controllo del VAR, ma nel doppio scambio tra i due il macedone, che si trova più avanzato, è in posizione regolare, in linea con la difesa blaugrana.

Minuto 39: ammonito Anguissa

Dieci minuti più tardi arriva l’ammonizione per Anguissa. Il centrocampista entra in netto ritardo su Nico Gonzalez, giusto il provvedimento.

Minuto 48: Osimhen chiede un rigore

In apertura di ripresa Osimhen lamenta una spinta di Eric Garcia in area di rigore; i due si allacciano sul cross di Insigne, il difensore blaugrana aggancia un po’ il nigeriano con il braccio sinistro e lui accentua la caduta. Non siamo in presenza di una situazione chiara e netta ma siamo davvero al limite; ad ogni modo, non trattandosi di un chiaro errore, il VAR non interviene e fa bene.

Minuto 57: il VAR richiama l’arbitro per assegnare il rigore al Barça

Una decina di minuti più avanti nessuno vede il tocco di mano impercettibile di Juan Jesus sul cross di Traorè. Il VAR richiama giustamente il direttore di gara che decide di assegnare il penalty al Barça, con la trasformazione di Ferran Torres per l’1-1. Quanto all’episodio in sè, risulta molto difficile effettuare una presa di posizione: il braccio è molto largo da parte di Jesus, nonostante il movimento non sembri essere del tutto innaturale e il tocco non modifichi evidentemente la traiettoria del pallone. Situazione valutata punibile dall’arbitro, il brasiliano ha la colpa di aver aumentato eccessivamente il volume del corpo sul traversone dell’avversario.

Minuto 69: Anguissa rischia il rosso

Al 69′ Anguissa rischia tantissimo, andando ad allungarsi il pallone ed entrando duro su Busquets. Già ammonito, il camerunense avrebbe meritato la seconda ammonizione che l’arbitro non estrae concedendo il vantaggio al Barça su quell’azione.

Minuto 70 e 91: ammoniti Fabian Ruiz e Meret

Due ammonizioni nel giro di 20 minuti in casa Napoli: prima Fabian, che entra con la gamba alta su Busquets, poi Meret, che perde tempo su una rimessa dal fondo.

Minuto 93: Di Lorenzo rischia su Pedri

Gran rischio per Di Lorenzo che nel recupero entra con la gamba alta in area su Pedri, ma riesce a prendere la palla. Il VAR non interviene ma il rischio da parte del terzino azzurro c’è stato.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Kovacs 5.5: Pesano gli episodi.

Guardalinee – Marinescu-Artene 6.

VAR – Dankert 7: Provvidenziale (a favore del Barça) quando richiama il direttore di gara segnalandogli il tocco di mano di Juan Jesus.