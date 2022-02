Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia di Barcellona-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti si è soffermato anche sulle condizioni di Victor Osimhen e sulle probabili scelte in attacco. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

“Quest’estate abbiamo fatto una rosa dove tutti possono giocare con tutti, anche Petagna può giocare con uno dei due (Mertens e Osimhen, ndr). E’ chiaro che il tipo di partita ci dirà chi schierare, bisogna anche avere equilibrio e sapersi muovere in tutte le situazioni di campo. Osimhen? Ieri, a fine allenamento, non ha avuto nulla di muscolare, ha avuto un risentimento con gonfiore, l’ho lasciato fuori e lo valuto domani. Ma ieri non mi sono per nulla turbato”.