Calaiò: “Non mi è piaciuto il Napoli contro l’Inter. Critico una scelta a Spalletti. Sul Barcellona…”

Emanuele Calaiò, ex azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della super sfida di Europa League tra i partenopei e il Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Domani sarebbe importantissimo che Osimhen partisse dal 1′ minuto, il Barça giocherà a viso aperto e non si può fare a meno di uno come lui, che con le sue qualità può mettere in difficoltà chiunque. Sono rimasto contrariato dalle scelte di Spalletti contro l’Inter. Capisco che non volesse sbilanciarsi, ma io avrei inserito Mertens senza togliere Osimhen. Il Napoli è stato rinunciatario, forse anche i tifosi avrebbero voluto vedere qualcosa in più”.