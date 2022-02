Il Mattino – Il Barcellona continua a fare fatica: toccherà ai nuovi acquisti dare una sterzata

Il Barcellona continua ad avere problemi in questa stagione.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, secondo cui i problemi con Koeman non sarebbero stati del tutto risolti con l’arrivo di Xavi: “Pochi dubbi: con Koeman le cose non andavano e la palla girava a fatica. Tutt’ altra musica rispetto al Barcellona che incantava all’ inizio del millennio. L’ empatia con il tecnico olandese non è mai sbocciata e con l’ arrivo di Xavi in panchina le cose hanno ripreso immediatamente ad andare. Attenzione, il Barcellona è un vecchio leone ferito ma tutt’ altro che morto. La classifica di Liga (catalani quarti a pari punti con l’ Atletico Madrid) dice che la distanza dal Real è ancora una voragine profondissima, e anche l’ eliminazione dal girone di Champions (terzo alle spalle di Bayern Monaco e Benfica) è il segnale evidente della crisi che in casa Barcellona hanno capito e deciso di affrontare già a un terzo di stagione”.

I nuovi acqusti dovranno dare nuova verve: “Paradossalmente, però, il mercato di gennaio dei catalani è andato in tutt’ altra direzione. Sono arrivati Adama Traorè, Aubambeyang e Ferran Torres (oltre al veterano Dani Alves), ovvero tre attaccanti. E infatti in avanti la musica è cambiata. Traorè si è presentato con due assist in due presenze, stesso score di Ferran Torres arrivato dal Manchester City”.