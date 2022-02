CorrSport – Diversi club su Fabiàn: il suo contrattto scadrà nel 2023

Fabiàn Ruiz ha la stima e la considerazione di diversi club europei.

Il centrocampista azzurro, come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, è stato adocchiato da almeno quattro club inglesi ma la sua intenzione potrebbe essere ritornare in Liga: “A proposito del futuro: il contratto di Fabian scadrà il 30 giugno 2023, al calar del sole della prossima stagione, e le chiacchierate andate in scena nel tempo con il Napoli non sono state granché fruttuose. Diciamo anche che a un certo punto, valutate le distanze tra domanda e offerta e la debolezza dei presupposti, la situazione è finita in freezer. Congelata. Tutto fermo e a risentirci per valutare ogni tipo di possibilità. E le eventuali offerte: c’ era il Newcastle, a gennaio, ma i tabloid inglesi citano tante e illustri pretendenti di Premier per l’ estate: Arsenal, Liverpool, United, City. Un classico. Ma solo un Clasico, probabilmente, lo farebbe veramente felice: Real o Barça sono i suoi obiettivi, inutile negarlo, e tra l’ altro fu proprio Ancelotti a vestirlo d’ azzurro”.

I tifosi azzurri si augurano che il futuro di Fabiàn Ruiz sia ancora a Napoli ma il timore di assistere ad una sua cessione è palpabile.