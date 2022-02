TuttoSport: “Anguissa e Koulibaly bisognosi di un restyling atletico”

Anguissa e Koulibaly sono ritornati da poco dalla Coppa d’Africa ed hanno bisogno di un restyling atletico.

Ne ha parlato l’edizione di TuttoSport, secondo cui i due reduci dalla coppa continentale dovrebbero riappropriarsi di una adeguata forma atletica e Spalletti conta di avere il gruppo al massimo delle sue forze per la sfida interna al Milan: “Il pari tiene in corsa il Napoli e ha evitato all’ Inter di scappare via, con il Milan balzato momentaneamente in testa, ma che dovrà venire allo stadio Maradona il 6 marzo per un’ altra sfida scudetto. E Spalletti prevede per quella data di avere tutto l’ organico (tranne Lozano che tornerà in gruppo proprio dopo il match con i rossoneri) al meglio della condizione, approfittando delle due sfide di Europa League contro il Barcellona per riportare al top anche Anguissa e Koulibaly tornati per ultimi dalla Coppa d’ Africa e bisognosi di un restyling atletico: il camerunese è al 30%, mentre Koulibaly al 50. Possibile che siano così giù, avendo giocato fino alle finali del 5 e 6 febbraio? Il motivo c’ è e riguarda le temperature con le quali hanno giocato in Camerun, con partite disputate ad un ritmo bassissimo a causa dei 27 gradi di temperatura e con un tasso di umidità fino all’ 80%”.