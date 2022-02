Era atteso in questi giorni il rientro in gruppo di Memphis Depay, attaccante del Barcellona: come riporta il quotidiano AS, le cose però sono cambiate.

La squadra di Xavi, infatti, ha deciso di posticipare il rientro dell’ex Lione, che ancora non si è allenato con il gruppo e sarà costretto a saltare il match di andata di Europa League contro il Napoli. L’obiettivo è quello di essere a disposizione per il ritorno.