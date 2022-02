Tra Atalanta e Juventus è finita 1-1. Il posticipo della 25esima giornata di Serie A è stato sbloccato al 76′ dalla squadra di Gasperini che riesce a penetrare la difesa bianconera grazie al gol di Malinovskyi. L’Atalanta domina il match e sfiora più volte il gol del raddoppio, ma la Juve di Allegri non si è arresa. Nei minuti finali del recupero i bianconeri trovano la rete del pareggio. Danilo salta più alto di tutti e butta in rete la palla, battuta da calcio d’angolo, in rete.