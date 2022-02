ANSA – Il calcio italiano al lavoro per un progetto anti-discriminazioni: i dettagli

Tutte le istituzioni del calcio italiano, Leghe, Componenti Tecniche, l’Aia, i Settori e le Divisioni oltre all’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si sono oggi riunite per lavorare su un progetto anti-discriminazione.

Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza periodica per creare un piano anti-discriminazione, promosso dalla Figc, che si compone di varie iniziative, tra cui una campagna di sensibilizzazione. In occasione della Giornata Nazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, il 21 marzo 2022, la Federazione lancerà infatti una campagna anti-discriminazione con l’obiettivo di assemblare tutto il mondo del calcio italiano.

Per diffondere al meglio il messaggio, sarà identificata una data del campionato con lo scopo di raggiungere i campi a tutti i livelli, compresi quelli giovanili, e anche le scuole. A riportarlo è ANSA.