Per il sito ufficiale del Chelsea Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finale del mondiale per club contro il Palmeiras: “Non ho mai giocato a livello professionistico in Brasile. Feci un provino al Palmeiras quando avevo 12 anni, ma non mi presero. Ora, anni dopo lo ritrovo da avversario in finale del mondiale per club“.