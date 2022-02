TMW – Napoli-Inter, probabili formazioni: D’Ambrosio in vantaggio su Di Marco

A meno di 24 ore dall’inizio del match, TMW ha pubblicato le indiscrezioni raccolte dai suoi inviati riguardo le possibili formazioni scelte da Inzaghi e Spalletti per la sfida tra Napoli e Inter.

I nerazzurri recuperano Caicedo, che ha assorbito il fastidio agli adduttori e dovrebbe andare in panchina. Bastoni non ci sarà: è squalificato, ma a causa di un infortunio non sarebbe stato comunque tra i presenti. Per Correa serve altro tempo: 20 febbraio nel mirino per il ritorno. Gosens sarà a disposizione di Inzaghi per il match di ritorno di Champions ad Anfield contro il Liverpool. Contro il Napoli i ballottaggi sono i seguenti: D’Ambrosio è in vantaggio su Dimarco, Dumfries invece si riprende una maglia da titolare, in attacco più Dzeko che Sanchez per far coppia con Lautaro Martinez. Le probabile formazione: