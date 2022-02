Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della sfida di sabato tra i partenopei e l’Inter: “Per la squadra di Spalletti sono fondamentali i ritorni di Koulibaly e Anguissa. Proprio i due giocatori potrebbero essere decisivi ai fini della gara. Il Maradona pieno sarà importantissimo per dare la carica ai giocatori”.