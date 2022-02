Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Kalidou Koulibaly come difensore e come uomo: “Il senegalese è una delle persone più incredibili e serie che abbia mai conosciuto nella mia carriera professionale. Il difensore avrà, naturalmente, festeggiato la vittoria della Coppa D’Africa ma sono sicuro che non si sarà concesso eccessi“.