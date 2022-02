Gazzetta – Juve, se va via Dybala, occhi puntati su Raspadori

“Se rinnovo per Dybala non sarà, Madama dovrà guardarsi intorno e Jack Raspadori è un candidato forte”. Ne parla La Gazzetta dello Sport per la Juventus del prossimo anno: “Giacomo, apprezzato anche dal c.t. Mancini, è a 7 reti in A, come Dybala, e in Coppa Italia ha segnato negli ottavi al Cagliari. Alla Juve ha fatto gol nella sconfitta per 3-1 al Mapei del 2020-21, quando anche Dybala esultò. Raspadori fu servito da Locatelli, che stasera ritroverà da avversario. Chissà se tra un anno saranno ancora contro o dalla stessa parte”.