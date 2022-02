Inter, guai in vista per Lautaro? Un gesto potrebbe costare caro

L’Inter deve immediatamente tornare al lavoro per dimenticare il derby e preparare il match di Coppa Italia contro la Roma, la stracittadina non ha portato però solo problemi di ordine tattico. Gira infatti in queste ore una piccola ricostruzione secondo la quale, l’interista Lautaro Martinez, avrebbe rivolto uno sputo all’avversario Theo Hernandez mentre quest’ultimo si dirigeva negli spogliatoi. Il gesto del calciatore argentino non è assolutamente un punto a favore della banda Inzaghi visto che potrebbero esserci provvedimenti molto seri, ma d’altra parte non è possibile essere certi della dinamica dei fatti pur osservando attentamente il video proposto di seguito: