Allo stadio Pier Luigi Penzo andrà in scena alle ore il 15:00 il match valido per la 24esima giornata di Serie A fra Venezia e Napoli. Dopo la sosta gli azzurri sono pronti a scendere di nuovo in campo, questa volta ad attenderli c’è il Venezia di Zanetti. Ma dove sarà disponibile il match in tv?

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.