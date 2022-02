Osimhen titolare, Mertens no: le alternative in attacco non sono tante

Oggi alle 15:00 il Napoli affronterà il Venezia allo stadio Penzo in una gara da non sottovalutare per gli azzurri. Questo Luciano Spalletti lo sa e ha già messo in guarda i suoi. Nei partenopei tornerà titolare Victor Osimhen come riferimento offensivo, ma non lo farà in coppia con Dries Mertens. Il belga, infatti, partirà dalla panchina visto che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, le alternative in avanti sono poche viste le indisponibilità di Ounas e Lozano e bisognerà centellinare i minuti di ognuno degli attaccanti azzurri.