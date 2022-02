Indisponibili, in settimana il Napoli potrebbe recuperarli quasi tutti

La gara di questo pomeriggio contro il Venezia potrebbe essere l’ultima senza molti indisponibili. Come ricorda Il Corriere dello Sport, infatti, in settimana dovrebbero tornare in gruppo Andrè-Frank Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly dopo le fatiche della Coppa D’Africa. Adam Ounas, inoltre, è già arruolabile ma non è stato convocato perchè non ancora in perfette condizioni fisiche dopo più di un mese di stop. Per Axel Tuanzebe qualche problema alla schiena avvertito già da qualche giorno, mentre anche Hirving Lozano è atteso in settimana a Napoli per effettuare degli accertamenti dopo l’infortunio alla spalla subito con il Messico.