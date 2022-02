Dall’Inghilterra – Tottenham su Osimhen. Il Napoli ha rifiutato un’offerta a gennaio. La situazione

La corte per Victor Osimhen si fa sempre più lunga. Secondo quanto riportato dalla testata Football Insiders, l’attaccante nigeriano è finito sul taccuino del Tottenham. Le sue prestazioni in Europa League avrebbero convinto la dirigenza degli Spurs a mettersi al lavoro per portarlo in Inghilterra. Tuttavia, il Napoli avrebbe rifiutato un’offerta posta a gennaio dalla società londinese. Gli azzurri valutano il calciatore per una cifra di circa 70 milioni di sterline (circa 82 milioni di euro). L’assalto della squadra allenata da Antonio Conte è però rimandato ai mesi estivi, infatti, l’idea è quella di ritentare nella prossima sessione di mercato.