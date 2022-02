Marchetti: “Meret? Non ha problemi a rinnovare con il Napoli, ma vuole capire se sarà il titolare altrimenti non rinnoverà”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare di Meret e della sua situazione rinnovo. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di Sky: “Tra i rinnovi di casa Napoli quelli più importanti sono Meret e Mertens. Il primo pare che voglia rinnovare con gli azzurri e non ha problemi nel farlo, ma vuole capire il suo ruolo nella squadra. Il portiere italiano vuole capire se è il primo portiere o meno. Se il Napoli preferirà puntare su Ospina o altri portieri, Meret non rinnoverà”.