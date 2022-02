De Maggio: “La prossima rosa del Napoli sarà ancora più competitiva, vi spiego”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica per svelare importanti dettagli sulla prossima finestra di mercato degli azzurri. Queste le sue parole: “Il mercato di riparazione del Napoli non è stato dei più esaltanti. L’arrivo di Tuanzebe ha coperto ancora di più Spalletti per quanto riguarda la difesa ma non è tutto.

La società di ADL, tra Covid e mancata qualificazione alla Champions, ha dovuto ridurre il budget per i trasferimenti ma ho grosse novità. Secondo le notizie che mi arrivano proprio dall’interno, i partenopei, nella prossima sessione di mercato, si sono ripromessi di rendere la rosa ancor più competitiva di quella attuale! Certo molto dipenderà da come andrà il campionato e da eventuali cessioni ma le premesse restano ottime“.