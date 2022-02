Roma – Pià: “Il Napoli non dovrà sottovalutare il Venezia…”

L’edizione odierna del Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da João Batista Inácio, meglio noto come Pià.

L’ex attaccante del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea e sulla sua prossima sfida di campionato contro il Venezia (domenica, ore 15:00).

Queste le parole di Pià: “Non si può pensare solo alle sfide di cartello contro Inter e Barcellona, ma la più importante sarà quella con il Venezia. Se gli azzurri danno continuità di risultato avranno anche una forza mentale importante per affrontare i big match che a breve li aspettano. Se invece prendi sottogamba l’impegno con il Venezia corri il rischio di fare brutte figure”.

Sulla lotta scudetto dice: “Sono anni che il Napoli lotta e va vicino alla conquista dello Scudetto. La società, se vuole veramente ambire a questo grandissimo traguardo, deve investire su giocatori che hanno vinto qualcosa recentemente. Quando in organico c’è gente che ha vinto si trova esperienza, si capisce in quale momento della stagione accelerare e quando frenare. Secondo me questo è uno degli aspetti dove il Napoli dovrebbe migliorare”.

Infine, su Spalletti e Insigne: “Il mister sta facendo davvero molto bene. E’ riuscito a valorizzare tutti i calciatori della rosa, ha saputo coinvolgere tutti, anche quelli che venivano chiamati di meno in causa. Questi, hanno sempre risposto al 100% e il merito è tutto dell’ allenatore e del suo staff. Dispiace tanto per l’addio di Insigne perché si perde uno dei calciatori più talentuosi del calcio italiano, dispiace molto anche per la piazza di Napoli. Al suo posto quasi nessuno avrebbe rifiutato un’ opportunità simile. Anch’io non

credo avrei rinunciato. Dispiace perché il Napoli non ha avuto modo di avvicinarsi alla proposta del Toronto perché

De Laurentiis sta attuando la sua politica sugli ingaggi. Tuttavia sono sicuro che Lorenzo darà ancora tante gioie al popolo napoletano fino a giugno”.