Repubblica – Nessun addio anticipato: Insigne al Napoli fino a fine stagione

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Il quotidiano pone l’accento sulla decisione del capitano partenopeo di concludere la stagione con il club di De Laurentiis, nonostante l’addio definitivo firmato con il Toronto.

Il giocatore ha scelto di continuare a dare il suo contributo alla squadra, rimanendo in Italia ancora per qualche mese. Senza dimenticare l’impegno con la Nazionale di Mancini, la quale, a marzo, dovrà giocarsi la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Insigne vuole esserci e per questa ragione, la permanenza al Napoli agevolerà la sua presenza in maglia azzurra.