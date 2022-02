Adama Traorè, tornato al Barcellona dopo aver militato per tanti anni in Inghilterra, quest’oggi ha effettuato la conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono felice di essere tornato qui, ora ho più esperienza e sono cambiato anche fisicamente. Questa squadra è sempre stata la mia casa, era destino che prendessi la decisione che ho preso. Xavi? Lui ci chiede sempre di allargare il gioco con le ali e di spingersi in avanti per fare gol. Io voglio migliorare ogni giorno con lui perchè è una leggenda. Quando arrivai in prima squadra (Xavi era giocatore all’epoca, ndr) ricordo che mi spiegò cosa voleva dire far parte di un club come il Barça“.