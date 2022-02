Viviani, ex membro staff Napoli: “Gli azzurri con la rosa completa possono crederci. A Zielinski dico sempre una cosa”

Fabio Viviani, allenatore con un passato nello staff del Napoli, ha parlato a Radio Marte della seconda metà di campionato che aspetta gli azzurri.

“Il Napoli non ha dimenticato come si sta al primo posto, inoltre ha una rosa competitiva. Forse l’Inter ha qualcosa in più, ma al completo il Napoli può crederci. Inoltre, sia con Osimhen che con Mertens, il Napoli ha diverse alternative. Quale giocatore del mio Napoli giocherebbe in questo di Spalletti? Hamsik, che ha fatto la storia. Da sempre, parlando con Zielinski, gli auguro di essere il nuovo Hamsik”.