CdM – Mertens non vuole lasciare Napoli, la strategia per convincere ADL

Dries Mertens non vuole lasciare Napoli. Dopo 9 anni la città è casa sua e rinunciare alla maglia azzurra non è nei suoi piani futuri. Il belga proverà a convincere il presidente Aurelio De Laurentiis per accordarsi su un prolungamento del contratto. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno l’idea del calciatore è quella di dimostrare sul campo alla società il suo valore. Al momento “Ciro” percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro annui, ma il presidente partenopeo ha annunciato la riduzione corposa del monte ingaggi.

L’attaccate sarebbe disposto a ridurre il suo stipendio, ma la contrattazione è stata rimandata a fine campionato. Bisognerà aspettare ancora per sapere se il futuro di Dries sarà ancora azzurro.