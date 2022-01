Franck Ribery, ex giocatore del Bayer Monaco, secondo Sky Sport, rimarrà nella Salernitana almeno fino alla fine di questa stagione. Infatti, come riportato dalla redazione esperta di calciomercato, il francese rimarrà in Campania dopo una chiamata con Sabatini. Il dirigente sportivo ha evidenziato l’importanza del giocatore che, lusingato, ha comunicato di rimanere con i granata.