Napoli, colpo in ottica futura. Preso il 2005 Lorusso dal Bari

A riportare è Gianluca Di Marzio. Ecco cosa si apprende dal suo sito:

“Napoli, accordo raggiunto con il Bari per il passaggio a titolo definitivo di Francesco Lorusso, attaccante classe 2005. Battuta la concorrenza di Juventus, Sassuolo e Bologna. Il talentuoso ragazzo dovrebbe rimanere in Puglia fino a fine anno. L’operazione è stata condotta dall’agenzia DGPMANAGEMENT di Daniele Domenico”.