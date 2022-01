Il Mattino – Giuntoli lavora al mercato di giugno. I profili sotto osservazione

Secondo quanto riporta Il Mattino, Cristiano Giuntoli starebbe iniziando a fare le prime valutazioni per quanto riguarda il mercato estivo. Alcuni profili, militanti in Serie A. Uno di questi è Geison Bremer, difensore centrale del Torino autore di una stagione strepitosa. L’operazione però appare molto difficile, visto il costo del cartellino. Un altro nome sotto osservazione è quello di Nedim Bajrami, trequartista albanese di proprietà dell’Empoli, così come il terzino argentino dell’Udinese, Nahuel Molina.