Gazzetta – De Laurentiis proverà a chiedere uno sconto al Fulham per il riscatto di Anguissa

Aurelio De Laurentiis proverà a chiedere uno sconto per il riscatto di André Franck Zambo Anguissa. È quanto si legge sulle pagine de La Gazzetta Dello Sport. Il mediano camerunense, di proprietà del Fulham, si è ambientato bene a Napoli. I prossimi mesi saranno decisivi per la sua parmanenza. Al momento, le quotazioni per vederlo nuovamente in azzurro nella prossima annata sono in rialzo. Il presidente del Napoli proverà a trattare per i 15 milioni inizialmente pattuiti con il club inglese. Potrebbe nascere un supplemento di trattativa.