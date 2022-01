L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, e al Camerun. Infatti, come riportato dal quotidiano, la nazionale oggi sfiderà alle ore 17:00 il Gambia di Barrow, attaccante del Bologna. Anguissa è una sicurezza per il Camerun: infatti ha giocato tutte le partite, quattro al momento, in maniera eccellente.