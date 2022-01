Da Torino: “Verdi alla Salernitana, Cairo si libera della ‘trappola’ passata di De Laurentiis”

Simone Verdi alla Salernitana, affare ufficiale da ieri, con il giocatore che cerca riscatto dopo la deludente parentesi al Torino. La parabola discendente del calciatore in passato al Napoli è cominciata proprio in granata, quando, il 2 settembre del 2019, arrivò sotto la Mole con il peso addosso dell’investimento più caro nell’era Cairo. Il quotidiano La Stampa ricorda così il passaggio del giocatore del vivaio del Milan dagli azzurri al Torino:

“Una trappola tecnica per Cairo, un’operazione complessiva di circa 25 milioni di euro alla stretta di mano tra il patron del Toro ed Aurelio De Laurentiis. Al Toro i più ricchi fanno sempre flop in campo: se non un’equazione, poco ci manca…”.