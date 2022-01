L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, e al suo futuro. Lo spagnolo, come riportato dal quotidiano, ha rifiutato l’offerta del Newcastle e vorrebbe rimanere in maglia azzurra. Però, come riportato dal quotidiano, c’è distanza per il rinnovo poiché Fabian ha chiesto 4 milioni di euro a stagione. Il contratto del centrocampista scade nel 2023.