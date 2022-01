L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il difensore senegalese potrebbe lasciare il club partenopeo la prossima stagione, in caso di una buona offerta. Per queste ragioni, la società azzurra starebbe pensando al probabile sostituto e ha già in mente un nome.

Si tratta di Gleison Bremer (classe ’97, del Torino), considerato l’erede di Koulibaly.