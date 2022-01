KKN – Juan Jesus: “Siamo il Napoli, vogliamo vincere lo scudetto! Il mio futuro? Vi spiego”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sin dal primo giorno a Napoli ho trovato dei ragazzi stupendi, bravi, sia come persone che come calciatori quindi. E’ stato più facile l’inserimento nella squadra, sembrava di esser qui già da tanti anni. Il nostro gruppo ha dimostrato che anche in difficoltà siamo in grado di ottenere buoni risultati e abbiamo dimostrato le nostre qualità. Mister Spalletti si fida tantissimo di questo gruppo. E’ un lavoro di squadra, abbiamo i centrocampisti che ci danno sicurezza, ci sono i terzini che ci coprono, l’attaccante che pressa bene, il difensore che butta via la palla.

Sul gol contro la Salernitana: Mi hanno annullato vari gol, finalmente sono riuscito a segnare contro la Salernitana, questa volta è andata bene! Chi c’è ha dimostrato di fare bene, dobbiamo avere rispetto per la maglia, la società, i compagni che sono fuori, anche quelli che sono rimasti sono importanti come quelli andati via, l’abbiamo dimostrato con i fatti.

Dobbiamo giocarle tutte, partiamo dalla gara col Venezia. Pensiamo gara dopo gara, sarà un bel mese in cui giochiamo belle partite, sfidiamo Barcellona, Inter, Lazio, tutte sfide che un giocatore dovrebbe giocare. Ci proveremo fino alla fine, siamo consapevoli delle nostre caratteristiche e puntiamo al primo posto, puntiamo a vincere, giochiamo a Napoli e dobbiamo sempre puntare a vincere, purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia.

Sul Barcellona: Oggi il Barcellona non attraversa un buon momento, ma è sempre il Barcellona, va rispettato, si sta pure rinforzando sul mercato. Siamo pronti alla sfida, lotteremo per vincere sia il trofeo dell’Europa League che della Serie A, c’è il Barcellona e l’affronteremo.

Su Koulibaly e Anguissa: Sono due rientri importantissimi, Kouly è il comandante, Anguissa non mi aspettavo che fosse così forte, non lo conoscevo, ha dimostrato di essere fortissimo e ci sta aiutando tanto, sono due che rientrano a casa e ci aiuteranno ad avere bei risultati.

Sulla città: A Roma i tifosi sono molto calorosi ma qua a Napoli è come se noi fossimo qualcuno della loro famiglia, tu giochi per la loro squadra. Sono più calorosi, più amichevoli. Per strada tutti ti conoscono perché giochi nella squadra del loro cuore. La città è molto bella, ho la vista mare, prima vivevo a Milano e in inverno c’è la nebbia, a Roma si vive benissimo ma a Napoli ti svegli, c’è il mare davanti”.