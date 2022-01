Dalla Spagna – Fabián Ruiz rifiuta il corteggiamento del Newcastle, ma gli inglesi non si arrendono: i dettagli

Il futuro di Fabián Ruiz in azzurro è ancora in bilico: lo spagnolo non ha ancora rinnovato e la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2023, è ferma. Secondo il giornale spagnolo AS, il Newcastle avrebbe già parlato col suo entourage provando a convincerlo a lasciare subito la Serie A, ma il centrocampista ha rifiutato: Ruiz vorrebbe terminare la stagione a Napoli. In estate, però, tutto tornerà in gioco con il club inglese, che è pronto a presentare una ricca offerta per portarlo in Premier.