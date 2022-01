Franco Carraro, ex presidente della FIGC ai tempi in cui il Napoli cadde in fallimento (2004 ndr), è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’estate del fallimento del Napoli la più brutta della mia vita. Mi indagarono ma poi dimostrai la linearità del mio comportamento. Fu un periodo molto duro. Fair Play Finanziario? La UEFA intendeva dare equilibrio al calcio ma si è rivelato un fallimento e le società sono ancora più sommerse dai debiti”.