Auriemma: “Il Napoli in campionato non può fallire. Il futuro? Vi dico la mia”

Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele Club Italia nel corso di Club Napoli Night. Il giornalista ha commentato le mosse di mercato del Napoli e le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il dopo Insigne dipenderà dalla cessione o meno di Ounas, ma di sicuro il Napoli terrà Zerbin e cercherà un giocatore con le qualità di Mertens per abbinarlo con Osimhen. A centrocampo le coppie sono Fabian e Lobotka, Anguissa e Demme, ma si sta valutando Paredes e Wynaldum del Psg, oppure Amrabat. Per Fabian, si cerca una via di mezzo offrendogli tre milioni più 500mila euro di bonus.

Su Spalletti: “In questo Napoli c’è tanto di Spalletti. Il tecnico toscano ha rigenerato una squadra, ma ha potuto contare anche su uomini che hanno reso al meglio.

Sono fiducioso, sta per tornare Napoli che fu. Con l’Inter sarà partita-scudetto. Poi, sarà divertente sfidare Barcellona in doppia gara, ma è in campionato il Napoli non può permettersi di fallire.