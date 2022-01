Altafini: “Il Napoli lotterà per lo scudetto, ma molto dipenderà da un fattore”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto José Altafini, ex di Milan, Napoli e Juventus ed, in seguito, noto commentatore televisivo.

Queste le sue dichiarazioni:

NAPOLI NELLA LOTTA SCUDETTO – “E’ una squadra che gioca bene ma bisogna vedere l’Inter come va avanti perché, se continua così e mantiene questo vantaggio, sarà difficile riprenderla. Peccato per il Napoli che ha perso molti punti in casa contro squadre piccole. Adesso, avrebbe 6 punti in più“.

IMPORTANZA DEL MIGLIOR OSIMHEN – “Penso che sia veramente un giocatore importante. Cambia il volto della squadra che può produrre molto di più perché fa la differenza“.

VLAHOVIC – “E’ un giocatore che cambia volto alla squadra. Se si guardano i gol che ha fatto negli ultimi tempi, farà grandi cose alla Juventus. Sarà un brutto pensiero per il Milan e per il Napoli“.

ATALANTA – “Ultimamente, sta avendo un po’ troppi alti e bassi. In più, ha anche venduto Gosens all’Inter rinforzandola“.