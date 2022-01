SSC Napoli, report allenamento – La squadra prepara la partita contro il Venezia

Come di consueto la SSC Napoli ha rilasciato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento quotidiano. Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-Napoli in programma alle ore 15, per la 24esima giornata.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente è stato svolto lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnico tattica. La sessione di allenamento si è chiusa con una partitina a campo ridotto. Domani in programma una seduta mattutina.