Stefano Sorrentino ha rilasciato una piccola intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere del Chievo Verona ha analizzato la stagione azzurra fin qui. Queste le sue parole:

“Il Napoli non poteva mantenere il ritmo iniziale anche se adesso è in ripresa, tralasciando qualche passo falso come Empoli o Spezia. Quelle sono partite quasi stregate, il Napoli ha creato tanto ma senza concretizzare. Al termine del campionato queste partite presentano il conto”.