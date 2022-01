Neymar senza filtri: “Vi racconto il momento più buio”

La stella brasiliana del PSG Neymar, ha voluto raccontare luci e ombre della sua carriera attraverso il documentario “Neymar: il caos perfetto”. Il calciatore brasiliano racconta dunque un curioso aneddoto relativo alla semifinale dei Mondiali 2014:

“Dopo un contatto molto pronunciato con Zuniga ho sentito un forte crampo al piede, non smettevo di piangere. In quel momento ero preda del dolore, non avrei giocato ancora i Mondiali ma allo stesso tempo ho rischiato di non camminare più. Si è trattato di un grave infortunio, la cosa mi ha sconvolto parecchio”.