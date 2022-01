Il Milan piomba su un nome a sorpresa: la situazione

Ultimi giorni di mercato anche per il Milan, squadra proiettata verso il derby, ma con un occhio alle defezioni della rosa. Paolo Maldini potrebbe allora regalare un colpo di scena ai tifosi rossoneri. Infatti calciomercato.com racconta uno scenario inedito: ci sarebbe stato un primo contatto con l’agente di Dejan Kulusevski. Il calciatore svedese è in uscita dalla Juventus non essendo considerato una pedina fondamentale, ma la base di partenza è quella di 35 milioni di euro, cifra versata al momento dell’acquisto dall’Atalanta. Resta da capire se si aprirà una vera e propria trattativa.