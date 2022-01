Mario Sconcerti afferma: “Vlahovic? Nessuno come Agnelli”

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Mario Sconcerti, volto noto di Sky Sport. Il tema oggetto di discussione è stato il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, così ha commentato Sconcerti:

“Non ho mai creduto che il calciatore fosse positivo al Covid, l’affare era nell’aria e non poteva andare diversamente visti anche i 75 milioni. Una cifra irrununciabile per chiunque. Certo il danno alla squadra ormai c’è ma la Fiorentina saprà migliorare. Vlahovic avrà bisogno di un pò di tempo magari ma aiuterà certamente la Juventus. La verità è che nessuno sta al passo di Agnelli, dovrebbero fare spese folli. Il rischio default esiste nel calcio, non deve essere argomento per attaccare e rispondere a questi affari”.