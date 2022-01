L’Inter ha intenzione di correre per riparare qualche piccola crepa nella scultura di Simone Inzaghi, dopo aver ufficializzato Robin Gosens, i neroazzurri chiudono infatti per Felipe Caicedo. L’ex Lazio ritroverà il suo allenatore biancoceleste e andrà a risolvere il problema creato dall’infortunio di Correa, suo compagno proprio nella Capitale. Come riporta Sky Sport, l’attaccante svolgerà domani le visite mediche.