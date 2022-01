Il giornalista Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen e della punta del momento, Dusan Vlahovic.

“Osimhen? Victor vince le partite da solo, è fortissimo. Quando era a disposizione a inizio anno il Napoli ha fatto 8 partite e 8 vittorie in campionato. Sposta gli equilibri, per me è più forte anche di Vlahovic. Non potrà rispondermi il campo, ma credo che con lui avremmo vinto su Spezia e Empoli”.