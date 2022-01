La Fiorentina ha già avviato i contatti per eventuali sostituti di Dusan Vlahovic, per cui la Juventus è in pressing per portarlo in bianconero già a gennaio. I primi nomi per l’attacco sono Arthur Cabral e Arkadiusz Milik. Gli attaccanti di Basilea e Olympique Marsiglia sarebbero i profili preferiti in caso di partenza del serbo in direzione Torino già nel mercato di gennaio. La Fiorentina ha imposto le proprie condizioni alla Juventus, ora attende l’offerta bianconera.