Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’esultanza di Insigne contro la Salernitana: “Il capitano del Napoli sarebbe stato criticato comunque. La verità è che De Laurentiis non voleva più il giocatore di Frattamaggiore. La storia era finita da tempo ed il patron aspettava l’occasione giusta per liberarsi di Insigne”.