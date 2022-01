Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di ieri contro la Salernitana: “Sinceramente pagherei per avere in ogni partita solamente un tiro in porta da parte degli avversari. I partenopei devono migliorare nella finalizzazione: dobbiamo segnare di più!. Lobotka può giocarsela con Anguissa per il posto da titolare”.