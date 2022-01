Tuttomercatoweb parla dell’avversaria in Europa League del Napoli, il Barcellona, che è alle prese con un nuovo infortunio di Ansu Fati.

Il giovane talento blaugrana ha subito un nuovo infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra: come riportato dal portale, spunta anche l’ipotesi dell’intervento chirurgico, al quale però il calciatore non vorrebbe sottoporsi. In base a questa decisione, però, il calciatore potrebbe saltare l’intera stagione o stare fuori circa due mesi.